بلند بريفكاني عراقي يربي أسدا في بيته

2019/06/15 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلند بريفكاني عراقي من مدينة دهوك شمالي العراق، عاش منذ طفولته محبا للحيوانات وتحديدا منذ

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