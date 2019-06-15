فيديو مأساوي.. لماذا قيد الهنود امرأة إلى عامود وضربوها بالأحذية؟

2019/06/15 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فيديو عن واقعة مأساوية في إحدى قرى الهند، حين قام سكان قرية بتقييد امرأة إلى عامود، وضربوها بالأحذية والعصي، بسبب عدم قيامها بسداد مبلغ من المال م...

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