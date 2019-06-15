شرطة النجف تقبض على

2019/06/15 | 02:22

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، السبت، عن إلقاء القبض على أخطر عصابة تقوم بسرقة الس...





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