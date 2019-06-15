الصدر يمنح ثمانية أشخاص ثلاثــــة أيام لتسليم أنفسهم

2019/06/15 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الأخبار:منحَ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أمس الجمعة، مهلة 3 ايام لـ8 اشخاص لتسليم انفسهم الى لجنة الجمع والتقصي.وذكرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر: ان على المدرجة اسماؤهم ادناه تسليم انفسهم خلال ثلاثة ايام الى لجنة الجمع والتقصي والا فهم مطرودون من التيار ولا يجوز التعامل معهم لوجود شبهات تحوم حول نزاهتهم.واضافت: ان الاشخاص هم (حسين سعيد ابو عباس ونضير ابو جعفر وشيخ احمد العقيلي وشيخ محمد الكناني وعبد ابو زهره وناجي المرياني وابو حسين المحمداوي وشيخ احمد الفرطوسي".واشار الى: ان البراءة ستصدر بحق كل من تثبت عدم ادانته في حال حضوره ومثوله للتحقيق.

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