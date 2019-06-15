برلماني يكشف موعد حسم الدرجات الخاصة ويحدد أسباب تأجيل بعضها

2019/06/15 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الأخبار:كشفَ النائب ستار الجابري، موعد حسم الدرجات الخاصة، فيما بين اسباب تاجيل بعضا منها لوقت اخر.وقال الجابري: هناك شبه اتفاق على حسم موضوع الدرجات الخاصة وهناك بعض الدرجات ستؤجل الى ما بعد الشهر السادس بالاتفاق مع الكتل والبعض الاخر سيتم حسمها خلال الشهر الحالي.وبين: ان سبب التأجيل جاء بسبب ثقل بعض الكتل السياسية الانتخابي، داعيا الكتل الى: تقديم اسماء اكفاء لشغل هذه المناصب بأسرع وقت ممكن.

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