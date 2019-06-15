سوق مركزي للخضار.. مطلب للبلدات الشرقية بالأحساء

2019/06/15 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب سكان البلدات الشرقية من الأحساء، الجهات ذات العلاقة باستحداث سوق مركزي للخضار والفواكه واللحوم، يكون مت

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