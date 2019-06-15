مطابقة بيانات 10326 متقدما لوظائف تعليمية

2019/06/15 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت

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