إيران حاولت إسقاط طائرة استطلاع أمريكية.. هنا تفاصيل ما قبل الهجوم على الناقلتين

2019/06/15 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم، فأطلقوا صاروخ أرض جو على ...

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