تعزي عائلة الرفيقين (ابو احمد وسلمان )بوفاة والدة زجتيهما

2019/06/15 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرفاق الاعزاء

تحية رفاقية

تعزي رابطه الانصار-البيشمركه الشيوعيين فرع هولندا عائلة الرفيقين (ابو احمد وسلمان )بوفاة والدة زجتيهما

لروحها الطاهرة السلام والسكينة

ويستقبلون التعازي في بيت الرفيق ابو احمد يوم الاحد الموافق ١٦ حزيران بين الساعة الواحدة والخامسة مساء

العنوان: Den Haag

Beresteinlaan 725

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