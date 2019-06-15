«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين

2019/06/15 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن توافر وظائف بمسمى «إمام- مؤذن»، للسعوديين.

ويشترط للتقدم للوظائف، ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، و...

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