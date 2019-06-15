مدرِّب البرازيل : غياب نيمار لن يؤثر علينا

2019/06/15 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلَّل المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، من تأثير غياب النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، عن «السليساو»...

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