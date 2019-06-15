مدرِّب البرازيل : غياب نيمار لن يؤثر علينا

2019/06/15 | 02:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قلَّل المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، من تأثير غياب النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، عن «السليساو»...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرِّب البرازيل : غياب نيمار لن يؤثر علينا) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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