«دعم الشرعية»: استهدافات عسكرية مشروعة ضد ميليشيات الحوثي

2019/06/15 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه قام باستهدافات لأهداف عسكرية مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، مؤكدا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.وقال إن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي للحوثيين في صنعاء، مشيرا إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

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