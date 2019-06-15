التحالف: قصف أهداف حوثية نوعية في صنعاء

2019/06/15 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء.وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي .كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي

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