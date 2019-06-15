«التحالف» يدمر منظومات دفاع جوي للحوثيين في صنعاء

2019/06/15 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، مواقع عسكرية نوعية مشروعة ضد مليشيات الحوثي في صنعاء، مطالبًا عد

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