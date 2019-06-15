2019/06/15 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..مصدر امني: حريق كبير داخل شركة كبريت “المشراق” جنوب الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجــــــــــل مصدر امني: حريق كبير داخل شركة كبريت “المشراق” جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجــــــــــل مصدر امني: حريق كبير داخل شركة كبريت “المشراق” جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).