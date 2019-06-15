2019/06/15 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دُكّوا عُروشَهُم

بقلم : شاكِر فَريد حَسَنْ

دُكُّوا عُرُوشَ الْعُهْرِ في الْخَليجِ

لِتَتَحَطَمُ كالْزُجاجِ وَتْهْوي

لِتَخْسأ الْبَحْرَيْنُ وَلْيَسْقُطُ ألْعَرّابونَ

فَكُلَ خائِنٌ عَلى حَبالِ المْشانِقِ يُعَلقُ

وَبِحِذاءِ الْزُبَيْدي الْعِراقي سَيُلْطَمُ

مَهْما اشْعَلْتُم مِنْ نيرانٍ

فَبِلَهيبِها سَتُصلوا وتُحْرَقوا

وَسَتَنْهَضُ فَلسْطينُ مِنْ قلْبِ الحِصارِ

وَضِدّ الاحْتِلال سَتَثورُ وَتَنْتَفِضُ

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