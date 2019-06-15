2019/06/15 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وكالة الاحوال المدنية المواطنين إلى تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا وقبل انتهاء صلاحيتها، تفاديًا للغرامة المالية وحتى لا تتعطل مصالح المواطني...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحوال المدنية: تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا تفاديًا للغرامة) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحوال المدنية: تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا تفاديًا للغرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).