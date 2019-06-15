التحالف يدمِّر منظومات دفاع جوي لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء

2019/06/15 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، عن استهدافات عسكرية نوعية مشروعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.

وطلب التحالف من ...

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