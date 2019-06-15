اعتقال عصابتين وضبط اكثر من مليون حبة مخدرة بحوزتهما في بغداد

2019/06/15 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد عن اعتقال عصابتين بحوزتهما أكثر من مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان، لها “بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر تم نصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية اسفر عن القاء القبض على (عصابتين) وبالجرم المشهود متخصصة بتجارة الحبوب المخدرة في احدى مناطق العاصمة بغداد”.واضافت...

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