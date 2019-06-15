2019/06/15 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت تقارير محلية صدرت أخيراً إلى ارتفاع كبير في نسب الإصابة بأمراض سرطانية في محافظة البصرة، الأمر الذي يضيف سبباً آخر لتجدّد التظاهرات والاحتجاجات وقد تكون أكثر اتساعاً وحدّة.وعلى الرغم من وعود الحكومة العراقية في بغداد ببناء مستشفى متخصص للسرطان في البصرة وتوفير العلاجات اللازمة والرعاية للمصابين به منذ عام 2005، فإنّ تلك الوعود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان الى 700 حالة شهريا بمحافظة البصرة وكالة الاستقلال.

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