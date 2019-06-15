الأخضر يتقدَّم 3 مراكز في تصنيف الفيفا

2019/06/15 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد للمنتخبات على مستوى العالم، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد سلسلة ...

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