انفجارات تهز الجادرية في بغداد الان

2019/06/15 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل / سقوط صاروخ كاتيوشا على أحد الأبنية السكنية في منطقة الجادرية مقابل السفارة الأميركية وسط بغداد.

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