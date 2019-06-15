2019/06/15 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قذائف هاون تستهدف قاعدة تضم مستشارين أميركيين بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قذائف هاون تستهدف قاعدة تضم مستشارين أميركيين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).