الأرصاد تنبه أهالي 8 مناطق

2019/06/15 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عدة تنبيهات متقدمة على 8 مناطق بالمملكة.[...]

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