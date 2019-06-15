2019/06/15 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون يحث تركيا على وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المتوسط حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا على وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في هذه المسألة.ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي، في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية، باعتبارها جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.وصرح ماكرون، عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي، في مالطا، "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفا في هذا الأمر".وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الفرنسي أن الإصلاحات في منطقة اليورو يجب أن تستمر بعد أن اتخذ وزراء المالية خطوات نحو توثيق التكامل، بدون الوصول إلى اتفاق بشأن مسائل شائكة متنازع عليها مثل ميزانية مشتركة للمنطقة.وأضاف قائلا "هذه الخطوة الأولى ليست كافية ويجب علينا أن نذهب إلى مدى أكبر بكثير..نحتاج إلى أداة استقرار لمنطقة اليورو..ضمان أوروبي للودائع".ومن المنتظر أن يجري وزراء المالية المزيد من المناقشات حول مصادر للتمويل وميزانية مشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يحث تركيا على وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يحث تركيا على وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).