الأخلاق.. سيدة المواقف

2019/06/15 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الجميل أن نختلف..بلباقة

نعتذر..



بتواضع

نتخاصم..



بهدوء

نعاتب..



برفق

نفترق..



بود

ونحيا..



بحب

فالأخلاق تكفيك أن تكون في قمة الجمال

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