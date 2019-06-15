ضبط صيدلية بجدة تبيع أدوية محظورة

2019/06/15 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، أنها تمكَّنت بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط صيدلية تمارس المهنة دون ترخيص، وتتاجر في الأدوية النفسية والجنسية.

وعبر صفحتها الر...

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