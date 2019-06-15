إنجلترا تفوز على الأرجنتين وتتأهَّل لدور الـ16 بمونديال السيدات

2019/06/15 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب سيدات إنجلترا إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، عقب الفوز على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر، مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات ...

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