صاروخ يستهدف الجادرية في بغداد، ولا خسائر بالارواح

2019/06/15 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت متأخر من ليل الجمعة، سقوط صاروخ في أحد أحياء وسط العاصمة العراقية بغداد....

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