2019/06/15 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان وإريتريا يتفقان على فتح الحدود أعلن السودان وإريتريا، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى إلى تسهيل الحركة الطبيعية بين البلدين.وبموجب القرار، ستقوم السلطات المختصة في البلدين، باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بين السودان وإريتريا، بصورة رسمية وفورية.وجاء القرار، خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والرئيس الإريتري، اسياسي أفورقي، بالعاصمة الاريترية أسمرا، خلال الزيارة التي قام بها الفريق البرهان إلى إريتريا والتي استغرقت يوما واحدا .وقال السفير عبد المنعم عثمان البيتي، المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية السودانية، إن البرهان قدم خلال المباحثات صورة حول تطورات الأوضاع الراهنة في السودان .من ناحيته، أكد الرئيس أفورقي دعم بلاده للشعب السوداني ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان قائلا "إن الشعب السوداني وحده هو الذي يقرر مصيره بنفسه" .وأضاف السفير عبد المنعم، أن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين باعتبارها تمثل قاعدة صلبة لانطلاق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة وتجاوز مرارات الماضي وفتح صفحة جديده للتعاون.

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