2019/06/15 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلات التحالف تغير على مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه استهدف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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