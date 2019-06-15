البنتاغون: نسعى لبناء

2019/06/15 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن الإدارة الأميركية تركز على بناء إجماع دولي عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط، ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

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