جوتيريش: ندعم أي مبادرة مستقلة للتحقيق في حادث خليج عمان

2019/06/15 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أهمية معرفة الحقيقة في حادث خليج عمان وكشف الجهة المسؤولة عن ذلك، لن يتحقق دون أن تتولى جهة مستقلة ...

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