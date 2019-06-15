بالصور.. حفل افتتاح كوبا أمريكا

2019/06/15 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مراسم افتتاح النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا، فجر اليوم السبت، بحفل مستوحًى من ثقافات السكان الأصليين لقارة أمريكا الجنوبية، بملعب مورومبي ف...

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