ذوو مجزرة سبايكر يتظاهرون بساحة التحرير وسط بغداد

2019/06/15 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من ذوي مجزرة سبايكر مساء اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعويضهم عما لحق بهم من اضرار معنوية بفقدهم ابناء.

انتقد المتظاهرون الروتين والبيروقراطية المتفشية في دوائر الدولة، ومؤسساتها وان البعض منهم لا يزال ينتظر الحصول على تعويض.

وكرر المتظاهرون مطالبتهم بمحاسبة جميع المقصرين بوقوع تلك المجزرة التي قُتل على اثرها المئات من طلبة القوة الجوية العراقية على ايدي تنظيم داعش.

وقتل التنظيم في حزيران/يونيو من عام 2014 نحو 1700 مدني من طلبة قاعدة القوة الجوية في تكريت بعد اقتيادهم الى مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة.

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