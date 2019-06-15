الصدر يوجه باستدعاء 8 قيادات ويلوح بطردهم

2019/06/15 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر قرار باستدعاء عدة اشخاص من التيار الصدري مع التلويح بطردهم من التشكيل الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

وبحسب منشور لصفحة لـ”صالح محمد العراقي”، الموصوفة بقربها من الصدر ونشر مواقفه وقراراته، “على المدرجة اسماؤهم ادناه..



تسليم انفسهم خلال ثلاثة ايام الى لجنة الجمع والتقصي والا فهم مطرودون من التيار ولا يجوز التعامل معهم لوجود شبهات تحوم حول نزاهتهم

وهم:

1-حسين سعيد ابو عباس

2-نضير ابو جعفر

3-شيخ احمد العقيلي

4-شيخ محمد الكناني

5-عبد ابو زهره

6-ناجي المرياني

7-ابو حسين المحمداوي

8-شيخ احمد الفرطوسي

واضاف سيتصدر التبرءة بحق كل من تثبت عدم ادانته في حال حضوره ومثوله للتحقيق”.

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