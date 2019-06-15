هذه حقيقة اتصال بومبيو بعبد المهدي

2019/06/15 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الخارجية الاميركية، السبت مضمون الاتصال الذي اجراه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بعادل عبدالمهدي، مؤكدة أن الاتصال ركز على قضية تفجير الناقلتين النفطيتين في بحر عُمان.ووفقاً لبيان الخارجية الأميركية ا فإن “بومبيو ناقش في اتصال هاتفي مع عبد المهدي هجمات ايران الاخيرة في المنطقة، كما اكد التزام الولايات المتحدة بدعم حرية الملاحة”.وبحسب...

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