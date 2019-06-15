حدث في مثل هذا اليوم 15 حزيران

2019/06/15 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يونيو أو 15 حُزيران أو 15 يونيه أو يوم 15 6 (اليوم الخامس عشر من الشهر السادس) هو اليوم السادس والستون بعد المئة

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