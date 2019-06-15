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شاهد بالفيديو.. اجيت من العمارة وجبت ملحي وياي .. واني ابن العشيرة الما صرت وداي


شاهد بالفيديو.. اجيت من العمارة وجبت ملحي وياي .. واني ابن العشيرة الما صرت وداي
2019/06/15 | 05:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: P7FvZAMkyKs

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