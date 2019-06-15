أستراليا تدين الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عُمان

2019/06/15 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الحكومة الأسترالية بشدة، اليوم السبت، الاعتداء الذي طال ناقلتي النفط في خليج عُمان.

وذكر مكتب وزيرة الخارجية السيناتور ماريس باين في بيان أنَّ ...

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