بومبيو يطلع عبدالمهدي على 'الاعتداءات الإيرانية'

2019/06/15 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن الوزير مايك بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بعد "الهجمات الإيرانية في المنطقة".

وقالت في تغريدة إن بومبيو أبلغ عبدالمهدي بالتقديرات الأميركية بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، وأكد له الالتزام الأميركي بحرية الملاحة.

وعبر بومبيو، وفق بيان للخارجية الأميركية عن الرؤية المشتركة لدى البلدين لعراق قوي، سيد وحر.

وعبر وزير الخارجية الأميركي عن شكره لعبدالمهدي لالتزامه بحماية الطواقم الأميركية في العراق، التي تعمل لمساعدة الشعب العراقي ومواصلة هزيمة داعش.

وشكر بومبيو عبدالمهدي أيضا لجهوده المتواصلة لمواجهة التهديدات ضد سيادة العراق من ميليشيات تدعمها إيران.

وتعهد بمواصلة مساعدة العراق في بناء قواته الأمنية.

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