الربيعي ينفي سقوط صاروخ على دار سكنية في الجادرية

2019/06/15 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، بيان خلية الاعلام الامني بشأن سقوط صاروخ في الجادرية وسط العاصمة ليلة أمس الجمعة.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد

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