2019/06/15 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fJud3VL7tS8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنوش يمنع اخته ما يخليها تكمل ماجستير !! ورحومي يوافق بس على طريقته الخاصة ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كنوش يمنع اخته ما يخليها تكمل ماجستير !! ورحومي يوافق بس على طريقته الخاصة ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).