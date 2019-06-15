البرازيل تهزم بوليفيا بثلاثية في افتتاح كوبا أميركا

2019/06/15 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البرازيل صاحبة الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتفوز 3-صفر على بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

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