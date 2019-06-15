عيون استخبارية لمراقبة نشر صواريخ في مدن عراقية

2019/06/15 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد – تشهد مناطق العراق الغربية سباقا استخباريا تخوض فيه ثلاث جهات، يتعلق بفرضيات نشر فصائل مسلحة موالية لإيران صواريخ بمديات مختلفة،

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