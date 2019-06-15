هزة ارضية تضرب مدينة في العراق

2019/06/15 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران يوم الجمعة ان هزة ارضية ضربت قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال المركز في تقرير صادر عنه ان هزة ارضية ضربت خانقين في الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي للقضاء.

واضاف التقرير ان الهزة بلغت قوتها 2.7 على مقياس رختر وبعمق 10 كيلومترات وعلى بعد 18 كيلومترا من مركز القضاء.

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