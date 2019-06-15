الإكوادور تهزم إيطاليا وتفوز بالمركز الثالث لمونديال الشباب

2019/06/15 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع منتخب الإكوادور المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم بفوزه على المنتخب الإيطالي بهدف نظيف مساء أمس الجمعة، في مباراة تحديد المركز...

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