ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بعد حادث خليج عُمان

2019/06/15 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركات للتأمين البحري: إنَّ تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 10% على الأقل في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُ...

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