السامبا «البيضاء» تبدأ كوبا أمريكا بثلاثية في شباك بوليفيا

2019/06/15 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح منتخب البرازيل– مرتديًا قمصانًا بيضاء نادرة- في تجنب صدامات الافتتاح بالفوز على بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة، فجر السبت، على ملعب مورمبي في ساوباولو...

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