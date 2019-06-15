البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح

2019/06/15 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل منتخب البرازيل مشواره في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بفوز سهل على بوليفيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستمر حتى 7 يونيو.

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